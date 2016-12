SHO Centra voor medische diagnostiek scoort 8,7 in tevredenheidsonderzoek

Eind 2016 is door een onafhankelijke partij onderzoek gedaan naar de tevredenheid onder patiënten van SHO Centra voor medische diagnostiek. In de regio Arnhem heeft SHO meerdere locaties voor verschillende vormen van diagnostiek.

Patiënten beoordeelden SHO Centra voor medische diagnostiek gemiddeld met een rapportcijfer 8,7 en hiermee overtreft SHO het behaalde cijfer uit 2014. De SHO hoofdlocatie De Beemd op de Florijnweg 4 in Velp behaalde zelfs het rapportcijfer 9,2.

Patiënten oordeelden vooral heel positief over de korte wachttijden en de vriendelijkheid en deskundigheid van de medewerkers.

Onderzoek vanuit brancheorganisatie

Met 15 diagnostische organisaties is vanuit brancheorganisatie de SAN in september 2016 gestart met een patiënttevredenheidsonderzoek. SHO heeft met 67 locaties deelgenomen aan het onderzoek. Alle verschillende onderzoeken die door SHO worden uitgevoerd zijn in het onderzoek meegenomen.



SHO Centra voor medische diagnostiek

SHO Centra voor medische diagnostiek staat voor onafhankelijke diagnostiek dichtbij. SHO gelooft dat het inzetten van diagnostiek op het juiste moment en op de juiste plek voor zowel de zorgverlener als de patiënt een groot verschil kan maken.

Vanuit ruim 180 locaties in diverse regio’s en met 375 medewerkers werkt SHO samen met meer dan 600 huisartsen, verloskundigen en andere zorgverleners.

Naast bloedafname en analyse levert SHO een breed pakket van functie- en beeldvormend onderzoek, zoals: hartfilmpjes (ECG), Ambulante bloeddrukmeting (ABPM), Longfunctie (spirometrie), fundusfotografie (foto van het netvlies), echografie, botdichtheidmeting (dexametrie) en Point of Care Testing (POCT).

Bekijk de website www.sho.nl voor meer informatie.