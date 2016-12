Ruim 112.000 producten voor Gelderse Voedselbanken

BEMMEL - Een recordaantal van 112.034 producten met een waarde van 138.368 euro is de afgelopen 10 dagen ingezameld voor de Voedselbank waar ruim 11.000 Gelderlanders noodgedwongen gebruik van maken. Op 16 december kwam alles samen op de finaledag bij Selman Transport in Bemmel.

Naast de vele donaties die hier zijn ontvangen zong Frans Duijts de Voedselbankactie toe.

Heel Gelderland kwam in actie om producten in te zamelen. Bij de 76 inzamelpunten van Coop Supermarkten in Gelderland zijn 21.458 producten gedoneerd. Naast het inleveren van fysieke producten kon men via labels producten in de supermarkten kopen.

Betrokkenheid

Veel kinderen trekken zich het lot aan van de gezinnen die leven in armoede. Verschillende basisscholen uit Arnhem, Oosterbeek, Gaanderen en Haaften zamelden honderden producten in. Radio vette ketting van Ome Joop's Tour is speciaal weer even in de ether gegaan en heeft daarmee een bus vol producten opgehaald.

De vrijgevigheid van Gelderse bedrijven is ook dit jaar erg groot. Arlan Food, Go-Tan, Bolletje gaven samen ruim 50.000 producten.

Eindsprint

Twee verslaggevers van Radio Gelderland deden een voedselbank challange om zoveel mogelijk producten nog uit de provincie op te halen. Na allebei een één minuut gratis gewinkeld te hebben bij Coop Doetinchem en Coop Velp waren de bussen vol.

Finaledag

Een compilatie van de finaledag is zien is in het programma Gelderland Helpt op zondag 18 december vanaf 17.20 uur te zien bij Omroep Gelderland.