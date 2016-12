Astrum College Velp krijgt opleiding voor beveiliger

VELP - Nieuw op het Astrum College in Velp (onderdeel van ROC A12) is de mbo-opleiding Coördinator Beveiliging. De opleiding start in februari 2017 en aanmelden daarvoor is nog mogelijk.

Wil je meer weten over deze opleiding of wil je je aanmelden? Kijk dan op de website of bezoek de open dagen van het Astrum College op 20 en 21 januari.

Open dagen Astrum College:

Vrijdag 20 januari van 15.00 tot 20.00 uur

Zaterdag 21 januari van 10.00 tot 15.00 uur

Bezoekadres is Gruttostraat 10, Velp