Winkelcentrum Kronenburg haalt ruim 2.400 euro op voor LINDA.foundation

ARNHEM - De LINDA.foundation campagne van vastgoedeigenaar Wereldhave zorgde ook dit jaar in tien winkelcentra in Nederland voor gezelligheid en interactie tussen bezoekers en winkeliers. In Arnhem werd meer dan 2.400 euro opgehaald waarmee vele gezinnen in het verzorgingsgebied van het winkelcentrum verblijd kunnen worden tijdens de feestdagen.

In alle deelnemende winkelcentra werd maar liefst 40.000 euro opgehaald voor het goede doel.

Rad van fortuin

Tien dagen lang stond winkelcentrum Kronenburg in aanloop naar Sinterklaas in het teken van de LINDA.foundation. Bezoekers konden in ruil voor een minimale donatie van 1 euro aan het rad van fortuin draaien en maakten zo kans op prijzen.

Ook werden er producten verkocht voor het goede doel. De prijzen zijn beschikbaar gesteld door ondernemers uit het winkelcentrum en lokale partijen uit de omgeving.

Samenwerking

Wereldhave, eigenaar van winkelcentrum Kronenburg, is een unieke samenwerking aangegaan met de LINDA.foundation. Het streven? Zoveel mogelijk geld inzamelen om (alleenstaande) gezinnen in financiële nood met jonge kinderen een steuntje in de rug te geven. Naast alle donaties zorgt het project voor positieve aandacht voor kinderarmoede.

De filosofie van de LINDA.foundation sluit nauw aan bij de duurzaamheidsdoelstellingen van vastgoedeigenaar Wereldhave om de verbinding met de lokale omgeving van haar winkelcentra te versterken.

