Even naar Indonesie? Pasar Malam in de Bush!

Burgers' Zoo organiseert in de kerstvakantie van 27 t/m 30 december 2016 én van 2 t/m 8 januari 2017 een Indische nachtmarkt in het tropisch regenwoud



Arnhem, 12 december 2016



De aangename warmte, de heerlijke geuren en de exotische geluiden: het is net alsof je over een nachtmarkt op Bali langs tientallen stands wandelt. Koninklijke Burgers' Zoo organiseert in de kerstvakantie van dinsdag 27 tot en met vrijdag 30 december 2015 en van maandag 2 tot en met zondag 8 januari 2017 elf dagen lang een kleurrijke Indische nachtmarkt in het volledig overdekte tropische regenwoud. Bezoekers genieten van zang en dans op een podium midden in de Bush, van authentieke Indische gerechten in het Bush Restaurant en van tientallen stands met Indische producten en lekkernijen. Het park blijft extra lang open tot 20.00 uur en van 15.00 uur geldt een speciaal tarief van slechts € 10 per persoon. Abonnementhouders krijgen gratis toegang.



Zang en dans en heerlijke gerechten

Midden op het Bush-terras treden diverse artiesten uit de Indische archipel op. Terwijl u in een aangename tropische temperatuur geniet van de kleurrijke optredens, komen de heerlijke geuren van echte Indische gerechten u tegemoet vanaf de keuken in het Bush Restaurant en de tientallen stands aan de rand van het terras. Niet alleen kunt u op culinair gebied uw hart ophalen, maar ook voor allerlei andere Indische producten bent u op deze kleurrijke pasar op de juiste plek! Scoor de beste sambal of spekkoek voor thuis, het mooiste houtsnijwerk of een schitterende vaas gemaakt door echte Indische kunstenaars.



Kijkjes achter de schermen met informatie van dierentuingidsen

Neem vanaf 16.00 uur een kijkje in de olifantenstal, waar gidsen u alles vertellen over deze indrukwekkende reuzen. Ontdek in de Bush de toegang naar de giraffenstal, waar u vanaf 16.00 uur niet alleen de dieren door glas kunt bekijken, maar ook van de gids ter plaatste alles leert over deze bijzondere publiekslievelingen. Aan de andere zijde van het Bush Restaurant vindt u de toegang naar de stallen van de zebra's, gnoes en waterbokken die eveneens door grote ruiten van dichtbij te zien zijn. Hier vertellen gidsen vanaf 16.00 uur alles over de verschillende staarten van diverse diersoorten. De Ocean achter de schermen is vanaf 16.00 uur toegankelijk, waar gidsen twee informatiepunten en drie informatie-tafels verzorgen. Voor de schermen van de Ocean is al vanaf 14.00 uur een informatiestand te vinden over vissengedrag, terwijl vanaf dit tijdstip ook in de Desert een stand te vinden is. Tenslotte is tot 17.00 uur een informatie-stand bij de netpythons in de Rimba te vinden.



Geopende parkdelen

De Pasar Malam met tientallen stands bevindt zich in de Bush. Naast de Bush zijn ook de Desert en de Ocean tot 20.00 uur open. Het Bush Restaurant, het Park Restaurant en de Kids Jungle blijven eveneens tot 20.00 uur open. Safari, Rimba en een groot deel van het Park sluiten om 17.00 uur op deze speciale avonden.