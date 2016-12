Donnerwetter wint Arnhemse Cultuurprijs 2016

De Arnhemse band Donnerwetter won afgelopen vrijdag 9 december de Arnhemse Cultuurprijs 2016. De prijs van € 2.500 werd tijdens de feestelijke opening van Theater aan de Rijn uitgereikt door wethouder Gerrie Elfrink.

Donnerwetter reikt verder dan de stadsgrenzen

Donnerwetter is de caleidoscopische garageband uit Arnhem en is dit jaar unaniem verkozen tot de winnaar van de Cultuurprijs Arnhem. Volgens de jury geeft Donnerwetter met hun vernieuwende aanpak een innovatieve kijk op de veelsoortige verbindingen die popmuziek kan maken. "Donnerwetter is een inspiratiebron en voorbeeldrol voor andere opkomende bandjes." Als trotse vertegenwoordigers van Arnhem zijn ze dit jaar uitgenodigd voor een optreden op het Noorderslagfestival.

Donnerwetter biedt platform aan vele andere kunsten

De jury spreekt daarnaast een grote waardering uit voor het jaarlijkse festival Donnerwetter-Day. Op die dag nodigt Donnerwetter andere bandjes uit om te komen spelen, maar ook theater, dans, schrijven en beeldende kunst zijn onderdeel. "Hiermee creëren ze verbinding tussen verschillende kunstenaars en publieksgroepen en kijken ze over hun eigen schaduw heen."

Arnhemse Cultuurprijs

De Arnhemse Cultuurprijs wordt sinds 2007 uitgereikt aan culturele partijen die Arnhem als cultuurstad op de kaart zetten. Inwoners van Arnhem nomineren elk jaar hun favoriet, waarna een professionele jury de genomineerden en uiteindelijk winnaar selecteert. Boekhandel Walter en Danscollectief Arnhemse Meisjes waren dit jaar genomineerd. Eerdere winnaars waren broedplaatsen Code Rood en Motel Spatie, Roof Garden Arnhem en Festival Facing Pages.