Loes de Groen behaalt zwarte band Aikido

Op 11 december 2016 slaagde Loes de Groen (16 jaar) voor haar examen zwarte band (1e dan). Daarmee is zij de jongste zwartebander van de Aikido Stichting Arnhem en de landelijke Aikido Federatie Nederland. Een unicum op die leeftijd!

Loes traint al vanaf haar zesde jaar in de krijgskunst Aikido. Haar leraar Piet Lagerwaard zegt daarover: "Loes heeft dit bereikt door zich al die 10 jaren enorm in te zetten. Ze heeft talent en dat speelt natuurlijk een rol in haar ontwikkeling, maar ze is vooral zo ver gekomen doordat ze steeds is doorgegaan met trainen, ook toen de uitdagingen groter werden. Aikido leer je niet in drie maanden, je kan er je leven lang mee doorgaan".

Luc de Groen (25 jaar), de broer van Loes, behaalde ook zijn zwarte band, en verder Titus Meijer en Rober Dijkhuizen. Last but nog least, Robert Gebhardt slaagde in dezelfde landelijke sessie voor zijn derde dan. Feest in de club dus!

Aikido is een van oorsprong Japanse krijgskunst waarin men leert door ontspanning de aanval van een tegenstander te neutraliseren en af te weren. Het aikido kent geen westrijden, maar wel een examen- en gradensysteem. Kinderen behalen gekleurde slips en banden, volwassenen houden het bij wit totdat ze de zwarte band (1e dan) behalen. Vanaf die 1e dan dragen ze ook een hakama (donkere broekrok).