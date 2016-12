Frans en Joke Verheul zijn de "Vrijwilligers van het jaar 2016" bij Tennisvereniging Presikhaaf

Tennisvereniging Presikhaaf koos afgelopen zaterdag 10 december de Vrijwilliger van het Jaar 2016. De leden van TVP kunnen elk jaar de vrijwilliger van hun keuze nomineren. Dit jaar was het niet één vrijwilliger die de bijbehorende trofee tijdens de jaarlijkse Vrijwilligersmiddag uitgereikt kreeg, maar viel de eer te beurt aan het echtpaar Frans en Joke Verheul. Een zeer verdiende prijs, want de ledenadministratie vraagt bijna dagelijks hun aandacht.

Het was voor Henny Lubbers, plv. voorzitter, een groot genoegen deze prijs aan hen te kunnen uitreiken, temeer omdat zij binnenkort de ledenadministratie overdragen aan hun opvolger. Hij wilde nu wel verklappen dat sinds het instellen van deze prijs twee jaar geleden beiden ook al hoog op het nominatielijstje voorkwamen!

Henny roemde hun grote voorbeeldfunctie. Frans en Joke voeren al ruim 10 jaar niet alleen met grote inzet en zorgvuldigheid de ledenadministratie, maar zijn daarbij ook de spil in het wegwijs maken van nieuwe leden. Het draaien van bardiensten en het begeleiden door Frans van de toss en tafeltennissen maken ook nog eens onderdeel uit van hun vrijwilligersactiviteiten. Kortom, er kan altijd een beroep op hen gedaan worden. Het meest in het oog springend is wel de grote bescheidenheid die zo kenmerkend voor hun manier van doen is.

Een warm applaus onderstreepte nog eens deze voor de aanwezige leden zo herkenbare woorden.

Tennisvereniging Presikhaaf die afgelopen september haar 50 jarig bestaan kon vieren, is afhankelijk van de inzet van haar leden die op vrijwillige basis alle taken uitvoeren om de vereniging draaiende te houden. Al deze onmisbare krachten werden op deze Vrijwilligersmiddag door het bestuur bedankt voor hun inzet. Een hapje en drankje kon hierbij natuurlijk niet ontbreken. Hiermee werd de middag afgesloten.



Ook interesse in de gezelligste tennisvereniging van Arnhem? Kijk op www.tvpresikhaaf.nl.

Onderschrift foto: Frans en Joke Verheul ontvangen de trofee.