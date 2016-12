Welzijnsorganisatie SWOA bruisende organisatie

Sinds 2007 is SWOA in het bezit van het certificaat Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ), onderdeel Sociaal cultureel werk/ Welzijn ouderen. Het keurmerk van HKZ staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn: onafhankelijk en betrouwbaar. SWOA heeft als een van de eerste organisaties de nieuwe normen gevolgd waarin meer aandacht is voor de resultaten en praktijk. Elk jaar wordt SWOA beoordeeld door het Keurmerkinstituut. Eenmaal in de drie jaar vindt er een grote herbeoordeling plaats. Deze is onlangs uitgevoerd. Tijdens deze herbeoordeling hebben medewerkers van het Keurmerkinstituut gesprekken gevoerd met beroepskrachten, vrijwilligers en klanten van SWOA. In de rapportage spreken de auditoren uit SWOA een bruisende organisatie te vinden en dat SWOA haar positie in het sociale domein goed invult. Op 5 december heeft SWOA wederom het certificaat ontvangen.