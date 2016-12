Tijdens de Kerst Kado Dagen in het Modekwartier Arnhem is de pop-up winkel van kunstenaarsinitiatief TRAFIEK geopend.

Zes grafisch kunstenaars uit het ateliergebouw 'de Transformatie' hebben hun krachten gebundeld wat geresulteerd heeft in een verkoop-expositie aan de Sonsbeeksingel 102 in Arnhem

In de winkel zijn verschillende grafische technieken vertegenwoordigt, zoals houtsnede, ets, monotype, enzovoorts.

Op zondag 18 december om 16.00 uur vindt de veiling plaats van een grafiekmap met zes prenten die gezamenlijk de kerststal vormen.

De opbrengst gaat naar Kinderwerk Klarendal.



Feiten op een rijtje:

o adres pop-up winkel: Sonsbeeksingel 102 Arnhem

o data: vrijdag 16 december, zaterdag 17 december, zondag 18 december 2016

o openingstijden: vrijdag 12.00 uur – 18.00 uur / zaterdag en zondag 12.00 uur – 17.00 uur

o veiling grafiekmap: 18 december 16.00 uur.

o medewerkende kunstenaars: José Sprenkels, Annemieke Daniels, Hildegard Hamstra, Gaby Stoové, Johanneke Sanders & Edwim Peters

o website TRAFIEK: www.transformatiearnhem.nl/trafiek