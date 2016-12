Wijvenkraam en fooftrucks slaan handen ineen voor winterevent

ARNHEM - Na een korte break is Wijvenkraam op zaterdag 28 en zondag 29 januari weer terug. De vintage mode- en designmarkt voor vrouwen is voor deze editie de samenwerking aangegaan met Festival De Luie Hond, hét foodtruckfestival van Arnhem en omstreken.

Voor dit speciale evenement wordt de hal van Paintballworld Arnhem omgetoverd tot een dikke vintage markt voor stoere chicks, gecombineerd met mobiele keukens uit alle windstreken, live optredens en meer.

Fashion, muziek en food

Fashionlovers kunnen op zaterdag vanaf 13.00-18.00 en zondag van 11.00 -17.00 los om hun tassen te vullen met vintage kleding, kunst, handmade sieraden en nog veel meer. DJ's en bands zorgen voor funk, soul & reggae beats en er zijn foodtrucks met onder meer winterse stamppot, warme soep & zoete lekkernijen. Kinderen hoeven zich ook niet te vervelen: zij kunnen tijdens het event lasergamen en ook laten schminken.

Dames met een uitpuilende kledingkast kunnen ook deze editie zelf hun vintage pareltjes of zelfgemaakte meesterwerken verkopen: zij huren via www.wijvenkraam.nl/aanmelden/arnhem een standplaats. Voor deze editie zijn er bovendien ook een beperkt aantal huisjes te huur.

Duits concept

Wijvenkraam is ontstaan in Duitsland (Düsseldorf), waar het concept zich al bewezen heeft met soms wel meer dan tienduizend bezoekers. Met inmiddels al negen enorm succesvolle edities in de Gelderse hoofdstad is Wijvenkraam uitgegroeid tot een begrip in Arnhem en omgeving voor alle stoere ladies die van mode, vintage en design houden.

Tijden

Vrijdag 27 januari: 16.00 – 23.00 (Géén Wijvenkraam)

Zaterdag 28 januari: 13.00 – 23.00; Wijvenkraam: 13.00 – 18.00

Zondag 29 januari: 11.00 – 20.00; Wijvenkraam: 11.00 – 17.00

Locatie

Paintballworld Arnhem, Meinerswijk 13A

Toegang

5 euro (kinderen t/m 12 jaar gratis)