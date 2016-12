HAN-docenten Accountancy leggen beroepseed af

ARNHEM - Op 5 december legden negen accountants van de HAN (docentenopleiding Accountancy) de nieuwe beroepseed voor Accountants af. Dit vond plaats in het bijzijn van docenten, studenten en medewerkers.

Het belang van de eed werd onderstreep door twee gastsprekers uit het bedrijfsleven. Aanleiding is de nieuwe wet die volgend jaar mei in gaat. De eed heeft onder andere als doel het vertrouwen in de financiële wereld terug te winnen.

De eedaflegging vond plaats op de Ruitenberglaan 31 in Arnhem.

Eedaflegging

Net als Artsen en Notarissen gaan Accountants ook een beroepseed afleggen. De nieuwe beroepseed stelt dat de accountant zich ervan bewust is te moeten handelen in het algemeen belang en zich houdt aan de beginselen van integriteit, objectiviteit, vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid.

De Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) hanteerde al een Gedragscode (de VGBA). De eed is er nu bijgekomen. De Ledenvergadering van de NBA stemde in grote meerderheid in met de invoering van de eed, die bij moet dragen aan herstel van vertrouwen in het accountantsberoep.

Nieuwe wet

Alle ingeschreven actieve accountants moeten de eed afleggen voor 1 mei 2017. Nieuwe accountants leggen de eed af bij de uitreiking van hun diploma of binnen drie maanden na inschrijving in het Accountantsregister.

De invoering van een beroepseed voor accountants is de eerstgenoemde maatregel uit het verbeterplan voor de sector In het publiek belang, dat in september 2014 werd gepresenteerd als antwoord op kritiek op het functioneren van accountants.

Eedaflegging op de HAN

De eedaflegging werd bijgewoond door vele collega’s alsmede de studenten vanuit de accountantsopleiding. Twee externe sprekers, Patrick Kappenberg, NBA Ambassadeur en Nicole den Hartigh van accountantskantoor Stolwijk den Hartigh, gaven hun visie op het belang van de eed.

Ook voor de HAN als opleidingsinstituut voor toekomstige accountants past dit bij de ambitie en doelstelling van de accountancyopleiding. "Het publiek verwacht van ons dat wij de studenten opleiden tot maatschappelijk verantwoordelijke mensen die zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid, het is eigenlijk een belofte aan de maatschappij", aldus Henri Strik, Docent Accountancy.