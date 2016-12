Portretten buurtbewoners hangen in Malburgstaete

ARNHEM - Van 15 december tot 16 januari kunt u in Pleyade lokatie Malburgstaete een foto expositie over bewoners van de wijk Malburgen bekijken.

Het is voor mensen soms moeilijk aansluiting te vinden met de wereld om hen heen. Binnen het project Kwartiermaken in Malburgen worden wijkbewoners geholpen om mee te doen en erbij te horen. Met succes. Sociaal fotograaf Wim van der Meer maakte portretten van twaalf wijkbewoners die gedurende anderhalf jaar gevolgd zijn. Foto’s waarin zichtbaar wordt wat meedoen in het dagelijks leven betekent.

U bent van harte welkom bij de expositie van deze foto’s en de verhalen erachter in het restaurant van Malburgstaete. Elke dag geopend van 10.00 uur tot 19.00 uur. De expositie wordt geopend op donderdag 15 december om 10.30 uur in het restaurant van Malburgstaete, Sint Gangulphusplein 1.