Nieuwe kluscursussen speciaal voor vrouwen beginnen weer

Alle cursussen worden gegeven In kleine groepen door een vakkundige vakvrouw. (Foto: Esther van den Brink/Bureau Beeld)

ARNHEM - In januari gaat het nieuwe cursusseizoen van Mevrouw Spijker weer van start. De kluscursussen speciaal voor vrouwen worden gegeven in de werkplaats aan de Molenbeekstraat 10 in Arnhem.

Het was een goed seizoen voor Mevrouw Spijker en alle cursisten. De cursus houtbewerking is vorig seizoen enthousiast ontvangen en wordt opnieuw aangeboden. In de vervolgcursus houtbewerking worden de opgedane vaardigheden uit de beginnerscursus verder ontwikkeld en verfijnd.

Glas in lood

Nieuw is de ambachtelijke cursus glas in lood en de praktische cursus fietsbanden plakken en remmen afstellen. En volgens traditie geeft Mevrouw Spijkerde beginnerscursus en vervolgcursus klussen, ophangen en bevestigen, laminaat leggen en tuinmeubelen maken.

Korting met GelrePas

Met een GelrePas krijgen cursisten 75 procent korting op het cursusgeld voor een cursus per kalenderjaar. Deze korting geldt voor alle inwoners van deelnemende gemeenten die deze pas verstrekken.

Mevrouw Spijker is een sociale onderneming die vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt wil opleiden tot vakkundige klusvrouwen.