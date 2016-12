Asbestschade Musis is 2,4 miljoen euro

ARNHEM - De schade van het bij Musis gestorte asbest bedraagt 2,4 miljoen euro. Dat meldt de gemeente Arnhem.

De asbest blijkt daar in de jaren '80 als puin te zijn gestort. Waarom dat is gebeurd is niet duidelijk. De asbest had daar niet mogen zitten en is ondanks uitgebreid onderzoek niet eerder aan het licht gekomen.

De schade bestaat uit saneringskosten, vertraging van de bouw en het verplaatsen van voorstellingen en repetities.

Wethouder Gerrie Elfrink: "Bij de bouw in de jaren 80 zijn onverantwoorde dingen gebeurd. De ontdekking van het asbestpuin was een zeer onaangename verrassing. Er rest dan niets anders dan de zaak zo goed mogelijk oplossen. Een troostende gedachte is dat iedereen onmiddellijk zijn schouders eronder heeft gezet. De misère is vakkundig bestreden."

De schade kan voor een deel (1,35 miljoen) worden betaald uit een meevaller op de bouw van de OV-terminal op Arnhem Centraal. De rest komt uit de algemene middelen.