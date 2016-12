Bakkerij Hugen in Arnhem krijgt prijs voor kerstbaksels

ARNHEM - Bakker Hugen in Arnhem is in de prijzen gevallen. Het Nederlands Bakkerij Centrum in Wageningen heeft drie producten bekroond met het gouden predicaat. Het gaat om de kerststol, de kerstamandelstaaf en de oliebollen.

De bakkerij heeft de zogeheten 'Gouden Bekroning'. Hiermee wordt aangegeven dat de producten niet alleen voldoen aan strenge kwaliteitseisen, maar ook dat ze zich onderscheiden van andere producten.

Bakkerij Hugen mag de titel de komende zes maanden voeren.

Vorm en geur

Tijdens de keuring, die wordt uitgevoerd door de keurmeesters van het Nederlands Bakkerij Centrum in Wageningen, wordt naar diverse aspecten van het product gekeken. De producten worden beoordeeld op bijvoorbeeld vorm, kleur, geur en smaak/aroma.

Echte Bakker Hugen is een familiebedrijf aan de Van der Helllaan in Arnhem. Inmiddels zwaait de vierde generatie 'Hugens' de scepter in de bakkerij. Marjo en Wery Hugen, beiden woonachtig in Loo, zijn trots op de Gouden Bekroning. Wery: "Het is mooi te zien dat een onafhankelijke jury onze kwaliteit onderstreept."

Keurmeesters

De Gouden Bekroning is een initiatief van het Nederlands Bakkerij Centrum, het kennis- en adviescentrum voor de bakkerij. Bij het Nederlands Bakkerij Centrum werken diverse keurmeesters met een lange staat van dienst in de bakkerijsector. De keuringen van het Bakkerij Centrum zijn objectief en onafhankelijk en worden al ruim 100 jaar uitgevoerd.

Alle producten die met Goud Bekroond worden, zijn terug te vinden op de website www.bekroondmetgoud.nl.