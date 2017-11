Het zweefvliegen is niet te beschrijven

Ludo Korsten, lid van de GAE (Gliding Adventures Europe) is op zijn vijftigste begonnen met zweefvliegen. "Dat is het leuke van deze sport. Je mag op je veertiende al alleen vliegen, maar je kunt er mee doorgaan tot ver in je tachtigste."

Door Marnix ten Brinke

Arnhem - "Het is misschien een beetje een raar verhaal", vertelt Ludo over hoe hij bij het zweefvliegen terecht is gekomen. "Ik ben een hele tijd aan bergsport gedaan. Het afdalen was veel zwaarder en gevaarlijker dan het klimmen. Tijdens de trektochten zag ik mensen die naar boven klommen en naar beneden vlogen: schermvliegen. Dat ben ik toen ook gaan doen, heb zelfs een eigen vliegschool opgericht. Ik ben nog een tijdje aan het golfen geslagen, maar op mijn vijftigste ben ik toch weer gaan vliegen. Zweefvliegen deze keer."

Het was voor hem niet moeilijk om het vliegen te leren. "Je hebt het vrij snel onder de knie. Na een paar maanden mag je vaak al solo vliegen. Je kunt blijven leren, dat is helemaal aan jezelf. Sommigen vinden het prima om een beetje in de buurt van Terlet te blijven. Zelf vind ik het fantastisch om soms tochten van honderden kilometers te vliegen, bijvoorbeeld naar Duitsland. Dan ben je zo zeven uur onderweg. Dat vliegen is eigenlijk niet te beschrijven, het is zo mooi en elke vlucht is weer anders."

Zijn thuisbasis is Terlet, in het noordelijkste puntje van de gemeente Arnhem. "Een druk zweefvliegveld met veel verschillende clubs, maar er is een grote capaciteit. Zelf maak ik zo'n driehonderd starts per jaar. De ene keer sta je na zeven minuten op de grond en de andere keer kun je uren weg zijn. Dat hangt helemaal af van de thermiek."

Op de club helpen ze elkaar. "Je hebt een hele groep mensen nodig om iemand de lucht in te krijgen. De één houdt de vleugel vast voordat je aan de lier wordt opgetrokken, een ander bedient de lier, weer een ander haalt het toestel op als je bent geland en ga zo maar door."

Ludo vindt het van belang om te vertellen dat het zweefvliegen helemaal niet zo duur is. "Er heerst een hardnekkig beeld dat deze sport alleen voor de elite en rijken is. Dat is zeker niet zo. Bij ons betaal je 870,00 euro per jaar en daar zitten dan alle lessen bij in. Dat klinkt als een hoop, maar je kunt voor dat geld bij ons op elke vliegdag komen vliegen. Sommige leden maken meer dan 200 vluchten per jaar. Je hoeft ook zelf geen vliegtuig te kopen, de club heeft er elf."

Mensen die kennis willen maken met zweefvliegen kunnen een proefvlucht maken of een dagcursus volgen. "Daarnaast hebben we gedurende het seizoen acht kampweken in Frankrijk. Een ideale plek om het zweefvliegen te leren." Meer info: www.zweven.eu.