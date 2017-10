Leven in een overload aan informatie

Nieuwste voorstelling tgECHO in Huis Oostpool in première

Het Arnhemse theatergezelschap tgECHO maakt de voorstelling Hotel Informatie, een absurde klucht over de relatie tussen mens en informatie. Op 7, 8 en 9 november is tgECHO te gast in Huis Oostpool in Arnhem, daarna volgt een landelijke tour. Tegenwoordig kunnen we informatie 24/7 opzoeken via onze smartphones. En ook als we niet actief zoeken, slaat de informatie ons overal om de oren. Maar is deze informatie waarheid of fake news? Wat doet deze overdaad aan informatie met ons?

Over Hotel Informatie

In een oneindig groot hotel lopen gasten in en uit. Zij doen zich anders voor dan ze zijn en misverstanden zijn aan de orde van de dag. Geheimen worden te vroeg onthuld, intieme details waar niemand op zit te wachten worden gedeeld, kernzaken en nutteloze weetjes raken verward; en zo ontstaat er een grote chaos waarin iedereen steeds verder wegzakt.

Over tgECHO

tgECHO is een Arnhems toneelgezelschap en bestaat uit theatermakers Anna Schoen en Lotte Dunselman (winnaar van de Colombina 2017). In hun voorstellingen tonen ze een weerspiegeling van de maatschappij, maar dan wel één waarin alles nét even anders is, als een echo met een ietwat vervormde klank. Eerder maakte het gezelschap onder meer Burgerlijke Schemering, een komische theatervoorstelling over onze geestelijke gesteldheid. tgECHO is te gast in Huis Oostpool, de thuisbasis van Toneelgroep Oostpool.

Praktische informatie

Wanneer: 7 & 8 november try-out, 9 november première

Tijd: 20:15 uur

Locatie: Huis Oostpool, Nieuwstraat 58 in Arnhem

Prijs: €10,00 (studenten €7,50)

Reserveren: toneelgroepoostpool.nl/seizoen-2017-2018/tgecho-hotel-informatie

Verdere speeldata: www.tgecho.com/agenda