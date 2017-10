Voor wie ga je, de man of het paard?

Hunks met sixpacks poseren met paarden op Horse and Hunk kalender 2018 voor het goede doel



Twaalf uitverkoren knappe mannen schitteren op de Horse and Hunk kalender voor 2018. Stoer zijn ze zeker. Met hun gespierde torso zit er een hunk op een galopperend paard of laten het paard zelfs op commando steigeren. Wie vind jij het knapst?



De twaalf knappe mannen zetten zich speciaal voor het goede doel Brooke Hospital for Animals. Deze stichting zet zich in om paarden en ezels gratis medische hulp te geven in landen zoals Egypte en Pakistan. Die hulp is hard nodig want als het dier niet kan werken door bijvoorbeeld een wond, dan heeft het gezin ook geen inkomsten.



De stoere hunks zetten zich belangeloos is voor dit goede doel. De hunks hebben behoorlijk wat doorzettingsvermogen. 'Ik had nog nooit op een paard gezeten, dat was in het begin even spannend maar ik vind het super leuk' aldus hunk Floyd Gerretzen. Het model Chris Veltkamp laat het paard zelfs steigeren op commando. 'Op de foto staat nog een hunk met een vogel in zijn handen. Het was lastig om het paard te laten steigeren, zelf te lachen, het andere model én de vogel goed op de foto te zetten. Het is gelukt, daar ben ik heel trots op.'



De Horse and Hunk kalender wordt dit jaar voor de negende keer uitgegeven. De ondernemer Fianne Imminga (29) is zeer trots op het resultaat: 'Dit jaar hebben we weer veel variatie aan modellen. Sommige mannen zijn model maar we hebben ook een aantal hunks die nog geen ervaring hebben. Zo zit er altijd een leuke man bij. Mocht de man niet bevallen is er gelukkig nog een paard om naar te kijken.' De foto's zijn wellicht pikant maar zeker niet aanstoot gevend of ordinair.

De kalender is te koop via de website www.horseandhunk.nl en in verschillende winkels door het gehele land. De verkooppunten zijn op de website te vinden.