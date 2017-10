Felicitaties voor 105-jarige Bliekendaal

Mevrouw Bliekendaal Rothengatter vierde zondag haar honderdenvijfde verjaardag. Ze woont in woon-zorgcentrum Drie Gasthuizen aan de Rosendaalseweg in Arnhem. Zondag organiseerde haar dochter José Bliekendaal een mooie dag met een programma vol felicitaties.

Door Metka Hagen

ARNHEM - "Burgemeester Marcouch kwam mij ook feliciteren. Dat was toch zo aangenaam. We hebben beneden in de bistro bijna een uur gezellig gepraat. En hij bracht een mooi cadeau mee: een flesje parfum. Ook heb ik van de gemeente een mooie bos bloemen gehad", vertelt Anna Sophia Wilhemina Bliekendaal stralend. Bliekendaal is geboren in Deventer en woont al bijna vijftig jaar in Arnhem. Het bevalt haar prima: "Arnhem is heel mooi, ik heb het hier goed naar mijn zijn. Met mijn man gingen wij vaak naar de markt op vrijdag. En we dronken koffie met een amandelbroodje, heerlijk." Haar kamer in het zorgcomplex is prachtig versierd. De kamer staat vol met bossen bloemen en er liggen overal mooi ingepakte cadeaus. "Het was een leuke dag, ik heb zo veel felicitaties gehad. In totaal kwamen er wel 130 mensen. Eerst de medewerkers van het zorgcentrum en later ook nog familie. Dat heeft mijn dochter allemaal georganiseerd."

De verjaardag van mevrouw Bliekendaal werd grootst gevierd in het woonzorg complex. Naast overal ballonnen en foto's van Bliekendaal, kwam ook pianist Peter Meurs. Bovendien heeft ze per brief felicitaties gehad van het secretariaat van de Koning en Koningin alsmede van de commissaris van de Koning.

Mevrouw Bliekendaal is geboren in 1912 en heeft drie kinderen, vier kleinkinderen en maar liefst elf achterkleinkinderen. Ze heeft in de honderdenvijf jaar van haar leven heel wat meegemaakt. "Ik was cheffin van een modehuis. De leukste herinnering is mijn jeugd, toen ik rond de twintig jaar was. Dat was een mooie tijd. Ik zong heel veel en speelde piano". Ze heeft de wereld zien veranderen. "Wij hadden geen verwarming, we maakten een vuurtje. Zo werd er ook gekookt. Straatlantaarns werden handmatig aangestoken. En alles ging nog met paard en wagen. Het is echt een wereld van verschil. Zo'n Ipad of smartphone, dat hoef ik niet hoor, ik red me prima zo", vertelt Bliekendaal lachend. De erg vitaal ogende Bliekendaal voelt het als een voorrecht dat ze al 105 jaar oud is en nog kan genieten van het leven. "Ik geniet nog iedere dag van het leven. Ook heb ik heel veel interesses. Het grootste voorrecht is dat ik mentaal ook nog goed ben. Of ik een tip heb voor mensen die ook zo oud willen worden? Een regelmatig leven en gezonde voeding. Gewoon Hollandse kost. En heel veel blijven bewegen natuurlijk."