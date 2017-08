Laatste week: museum van Kenny B

Tot en met zondag 20 augustus is het MUSEUM VAN Kenny B nog te zien op perron 10/11 van station Arnhem. De laatste kans om de bijzondere muziekinstrumenten uit de hele wereld en objecten uit Suriname te bekijken voordat zij weer terug gaan naar het depot van het Tropenmuseum, Afrika Museum en Museum Volkenkunde. Het MUSEUM VAN reist daarna verder naar station Utrecht Centraal, waar vanaf donderdag 24 augustus het MUSEUM VAN Soufiane te zien is.

MUSEUM VAN Kenny B

Tropenmuseum, Afrika Museum en Museum Volkenkunde (samen Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen) vroegen zanger Kenny B op zoek te gaan naar verborgen schatten in het enorme depot en deze tentoon te stellen in een mini museum op het station. In het depot vond Kenny B diverse muziekinstrumenten uit de hele wereld en objecten die hem herinnerden aan zijn jeugd in Suriname.

In een speciaal omgebouwde wachtruimte op perron 10/11 van station Arnhem worden Kenny B's favoriete objecten tentoongesteld. De drie musea kunnen op deze manier samen met BankGiro Loterij, ProRail en NS deze verborgen schatten niet alleen openbaar maken buiten de museummuren, maar ook naar het publiek toe brengen.

MUSEUM VAN reist verder

Na het MUSEUM VAN Floortje Dessing en Kenny B is het nu de beurt aan Soufiane Touziane. De freestyle voetballer is ook het geheime depot in gedoken en hij vond daar diverse objecten uit de hele wereld die te maken hebben met sport en spel. Het MUSEUM VAN Soufiane is van 24 augustus tot en met 24 september gratis te bezoeken op perron 11/12 van station Utrecht.

Kijk voor meer informatie op www.museumvan.nl