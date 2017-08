Mangrove musical passeert mijlpaal 50.000 bezoekers

Onderzoek onder 101 respondenten: Zoë & Silos – de Mangrove Musical scoort gemiddeld rapportcijfer van 8,6 en 85% geeft aan iets geleerd te hebben

Zoë & Silos – de Mangrove Musical heeft zondag 13 augustus in het Safari Meeting Centre van Koninklijke Burgers' Zoo de mijlpaal van 50.000 bezoekers gepasseerd. In samenwerking met Van Hoorne Entertainment voert het Arnhemse dierenpark van zaterdag 8 juli tot en met zondag 27 augustus 2017 vijf maal per dag deze educatieve musical op. Hoofdrolspelers Zoë en Silos maken in een kleurrijk muzikaal avontuur in de mangrove van Belize kennis met een Caribische zeekoe, een morphovlinder en een wenkkrab. Burgers' Zoo beschermt al 28 jaar samen met het Zwitserse vlinderpark Papiliorama een natuurgebied met een oppervlakte van 235 vierkante kilometer in dit Midden-Amerikaanse land. Het nieuwste ecodisplay Burgers' Mangrove is op dit natuurgebied geïnspireerd: www.burgerszoo.nl/belize.

Hoge waardering voor Zoë & Silos

Uit onderzoek onder 101 respondenten die allen de musical hebben bezocht, blijkt dat Zoë & Silos – de Mangrove Musical met een gemiddeld rapportcijfer 8,6 wordt gewaardeerd. Bovendien geeft 85% van de respondenten aan ook daadwerkelijk wat geleerd te hebben van de musical. Vanwege de grote populariteit biedt Spotify de muziek van musical nu ook aan. In een maand tijd scoorde de televisieserie van Zoë & Silos waar de musical naadloos op aansluit ruim een half miljoen views op het YouTube-kanaal van Burgers' Zoo: www.burgerszoo.nl/zoesilos.

Doel van de musical

Burgers' Zoo heeft in samenwerking met Van Hoorne Entertainment op creatieve wijze een multimediaal concept ontwikkeld, waarin Zoë en Silos de achterliggende filosofie van het Arnhemse dierenpark op avontuurlijke wijze aan jong en oud vertellen. Educatie vormt hierbij één van de hoofdpijlers van Burgers' Zoo. Spelenderwijs nemen Zoë en Silos de kijkers mee in hun verhaal en leren ze de bezoekers van alles over de Caribische zeekoe, de morphovlinder en de wenkkrab.

All inclusive

Bezoekers aan Burgers' Zoo kunnen nog tot en met 27 augustus 2017 dagelijks vijf maal per dag gratis van de musical genieten. Toegang tot de musical is immers bij de reguliere entreeprijs van het dierenpark inbegrepen.