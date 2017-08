Vitesse verlengt vakantiegevoel Ome Joop’s Tour

Arnhem - Woensdag 2 augustus eindigde met een emotionele en hartverwarmende ontvangst de 67e editie van Ome Joop’s Tour, de jeugdwielerronde door (een deel van) Nederland voor 10 tot 12-jarigen, kinderen die in de regel weinig of geen vakantiemogelijkheden hebben. Vitesse heeft per deelnemer twee toegangskaarten beschikbaar gesteld voor het openingsduel van het seizoen 2017-2018 tegen NAC Breda en op deze wijze gezorgd voor een verlenging van het vakantiegevoel bij de deelnemers aan Ome Joop’s Tour 2017. De deelnemers werden op de tribune vergezeld door een ouder/begeleider. En....zij zagen een geweldige wedstrijd, waarin Vitesse met 4-1 won van NAC Breda.

De route van deze editie voerde de 156 deelnemers dit jaar langs delen van Gelderland, Limburg en Noord-Brabant met uitstapjes naar o.a. Toverland, De Efteling en Wunderland Kalkar, maar ook met een educatief element in de vorm van een bezoek aan een Asielzoekerscentrum in Budel, gemeente Cranendonck. Vertrek en aankomst vonden traditiegetrouw plaats in Arnhem, resp. vanaf de Markt en Sporthal Valkenhuizen.

Ome Joop’s Tour is een initiatief dat begin jaren vijftig in Arnhem ontstond bij Joop Legerstee. Na zijn overlijden is de organisatie overgenomen door zijn zoon Marcel Legerstee, die samen met circa 80 vrijwilligers jaarlijks de kinderen een onvergetelijke vakantie bezorgt. Ome Joop’s Tour wil een verbindend element zijn in de samenleving van Arnhem en is bijzonder blij met het gebaar van Vitesse.