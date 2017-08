Dance concept FLOW gaat voor unieke ervaring in nieuwe concertzaal Musis Arnhem

Arnhem - FLOW, het succesvolle dance concept van Arnhemse DJ's Franky Rizardo en Jasper Fioole, zal voor het eerst sinds de oplevering van de concertzaal een dance event organiseren in de nieuw gebouwde Parkzaal van Musis Arnhem.

De jonge Arnhemmers gooiden hoge ogen tijdens het FLOW Freedom Festival afgelopen bevrijdingsdag in het Sonsbeekpark in Arnhem en staan te popelen hier een vervolg aan te geven. De concertzaal is de thuisbasis van het Gelders orkest en beschikt over een zeer goede akoestiek. Volgens FLOW beloofd de combinatie tussen house/techno muziek en deze specifieke locatie een unieke ervaring te gaan worden.

Speciaal voor deze gelegenheid zal de Franse techno legende Oxia, oa bekend van zijn hit 'Domino' worden ingevlogen. Tevens zal Arnhemse trots Franky Rizardo op het podium verschijnen. Rizardo kent momenteel een zeer drukke zomer en zijn muziek prijkt bovenaan de lijsten. Onder andere op party eiland Ibiza is hij een graag geziene gast maar ook in Australie, Azie, Noord- en Zuid Amerika en vele plekken in Europa is hij vaak te bewonderen. Jasper Fioole en Daniel Williamsen maken het programma compleet. De kaartverkoop is gestart. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.listentoflow.com