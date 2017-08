Arnhem - Van donderdag 17 t/m zondag 20 augustus 2017 vindt de SonsbeekTheaterAvenue plaats in het Sonsbeek park in Arnhem. Tientallen voorstellingen, acts, muziek en lekker eten, drinken, dansen en loungen: voor groot en klein is het goed toeven in het mooiste park van Arnhem.

De Sonsbeek TheaterAvenue is een hoogtepuntje in Arnhem, midden in de zomer. Het jaarlijks terugkerende, vierdaags festival met theater, dans, muziek en cabaret vindt plaats in het Sonsbeek Park in Arnhem. Vele tienduizenden bezoekers weten de prachtige locatie te vinden. Voor groot en klein zijn er vele tientallen verrassende acts, betoverende voorstellingen en grappige gebeurtenissen. ‘

De Sonsbeek TheaterAvenue lijkt op een kermis: het publiek loopt rond en maakt een keuze uit de vele korte voorstellingen die op circa 50 verschillende plekken opgevoerd worden. In de nostalgische theatertenten en openluchttheaters kijken en luisteren naar muziek-, cabaret- en theatervoorstellingen. Soms groots, dan weer klein en intiem. Je wandelt van de ene voorstelling naar de andere. Of je gaat in het gras zitten en geniet van de sfeer, de mensen en het park. Laat je leiden door het programma of laat je verleiden door de artiesten die parade maken en hun voorstelling als de beste aan de man brengen.

Er zijn tientallen leuke foodtrucks waar de heerlijkste gerechten worden bereid, dus ook de innerlijke mens komt niets tekort!

Open:

Donderdag 18.00 tot 24.00 uur

Vrijdag en zaterdag: 14.00 tot 24.00 uur

Zondag: 12.00 tot 21.00 uur

Check de website voor het laatste nieuws: www.sonsbeektheateravenue.nl

https://www.facebook.com/SonsbeekTheaterAvenue

https://twitter.com/TheaterAvenue