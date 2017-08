Gegarandeerd Onregelmatig uit Velp verkoopt haar 100.000ste wandelgids

Onlangs verkocht uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig uit Velp haar 100.000ste wandelgids. Dit gebeurde in Den Haag bij reisboekwinkel Stanley & Livingstone. Directeur Bart van der Mark was speciaal uit Velp naar de hofstad afgereisd om de koper van deze gids te feliciteren. Behalve welgemeende felicitaties ontving een totaal verbouwereerde Marijke Kooijman ook een cadeau: een stapel met álle 36 wandelgidsen van deze kleine uitgeverij.

Harry en Nasja Berg, al bijna 25 jaar eigenaars van deze sympathieke reisboekwinkel verkopen dagelijks wel een gidsje. "Het is bijzonder dat uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig nu al deze mijlpaal kan vieren. De kleine uitgeverij, gevormd door enthousiaste wandelaars en ontwerpers begon een aantal jaren geleden geheel tegen de stroom in met het uitgeven van wandelgidsen. Mooi vormgegeven wandelgidsen met originele thema's en goede wandelingen."

Bart van der Mark, geboren en getogen in Arnhem, is een van de drie medewerkers van de uitgeverij die gevestigd is op de zolder van een statige kantoorvilla aan de Arnhemsestraatweg 17 in Velp. Hij genoot zijn opleiding aan de kunstacademie in Arnhem en specialiseerde zich de laatste jaren tot het uitgeven en ontwerpen van wandelgidsen.

Van der Mark is momenteel druk bezig aan wat het volgende hoogtepunt uit zijn carrière moet worden: een wandelgids over zijn geliefde stad Arnhem. "Wandelen buiten de binnenstad van Arnhem" wordt de titel en in die gids neemt Van der Mark de wandelaar én de lezer mee naar tal van niet voor de hand liggende plekken in en om Arnhem.

En nu is dus het 100.000ste exemplaar verkocht. "Hun succes is vooral te danken aan de verfrissende aanpak en de originaliteit. Ook de combinatie van goed beschreven wandelingen van rond de 15 km met veel boeiende achtergrondinformatie over cultuurhistorische onderwerpen en architectuur maken de gidsen aantrekkelijk. Waar vroeger wandelgidsen toch een wat suf en saai imago hadden, heeft Gegarandeerd Onregelmatig een geheel andere aanpak gekozen met een frisse vormgeving. En dat spreekt aan", aldus reisboekverkopers Harry en Nasja Berg.

Voorlopig gaat Gegarandeerd Onregelmatig nog wel even door. "We hebben nog volop ideeën. Er wordt steeds meer gewandeld in Nederland. En onze gidsen lenen zich goed voor mensen die eens een keer wat anders willen dan de gebaande paden, georganiseerde evenementen of bewegwijzerde lange afstandspaden' aldus Van der Mark. Of zoals winnaar Marijke Kooijman het zelf zei: "het leuke van deze gidsen is dat je goed ziet hoe mooi en gevarieerd Nederland is. Prima te behappen voor iedereen die een dagje vrij heeft."