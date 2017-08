(Her)beleef de jaren ´50 lifestyle van 8 t/m 10 september in het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem

Macaroni met smak, met de Opel Kadett naar de camping en de blits maken op de nieuwste Solex; het thema van de 7de editie van Beleef Landleven is 'Tuinpad van mijn vader', gezongen door Wim Sonneveld. Van vrijdag 8 t/m zondag 10 september staat het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem in het teken van de jaren '50 lifestyle in Nederland. Samen met het magazine Landleven brengt zij deze tijd weer tot leven. Steek je handen uit de mouwen om oude ambachten te beleven, proef het eten van dans de jive.

Nostalgisch, maar zeker niet truttig. Beleef Landleven 2017 mag dan wel terug in de tijd gaan, maar juist ook voor jongeren en kinderen is er veel te zien, te doen en te leren.



Culinaire revolutie - Van piepers naar Chinees. Macaroni met tomatensaus en smak (uit blik) was iets totaal nieuws. Het Culinair Erfgoed Centrum laat op Beleef Landleven zien hoe koken op het petroleumstel werkt, geeft de originele recepten van onze moeders en legt uit wat de komst van de koelkast betekende in de keuken. Met doorlopend een workshop arretjescake bakken en spoetnik voor de kleintjes.

NK fietsbanden plakken - Wie van een uitdaging houdt doet mee aan het eerste NK fietsbanden plakken. Wie plakt er het snelste een band met de jubileumeditie van het bandenplaksetje van Simson?

Dolle fuif! - Bezoekers kunnen de basisstapjes van de Jive leren op de ´dolle fuif´.

Kijk voor alle activiteiten en het programma op www.beleeflandleven.nl.

Bezoekersinformatie

Kaarten voor Beleef Landleven zijn te koop via www.beleeflandleven.nl

Openingstijden: van 8 t/m 10 september van 10.00 tot 17.00 uur.

Entree: Volw. (13+) - € 19,--, Kind 4 t/m 12 jr € 16,--, museumkaart en kind 0 t/m 3jr.: gratis.

T/m 30 juni geldt een online vroegboekkorting (50% korting voor abonnees en voor niet abonnees € 16,50 i.p.v. € 19,--).

Adres: Nederlands Openluchtmuseum, Hoeferlaan 4, 6816 SG Arnhem

Over Beleef Landleven

Beleef Landleven wordt georganiseerd door Reed Business Information in- en in samenwerking met - het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Beleef Landleven trekt jaarlijks zo'n 30.000 bezoekers in drie dagen. De eerste editie van de wintereditie in 2015 trok in twee dagen 20.000 bezoekers. Het Magazine Landleven is een uitgave van Reed Business Information en heeft een oplage van 128.000 en bereikt maandelijks 650.000 lezers. Het Nederlands Openluchtmuseum ontvangt jaarlijks ruim 550.000 bezoekers en is daarmee Nederlands best bezochte museum buiten de Randstad.

