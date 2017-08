Samen stilstaan bij de impact van oorlog

Toen de Slag om Arnhem 1944, nu 2017

Arnhem, 10 augustus 2017 - Met de capitulatie van Japan kwam er op 15 augustus 1945 officieel een eind aan de Tweede Wereldoorlog. Wat veel mensen niet weten, is dat dit mogelijk (veel) eerder het geval geweest was, als de Slag om Arnhem (Operation Market Garden) niet was mislukt. Het mislukken van de operaties (17 t/m 25 september 1944) leidde tot de vreselijke hongerwinter. Het einde van de Tweede Wereldoorlog liet daarmee nog 11 maanden op zich wachten.

Tijdens luchtlandingen rond de Slag om Arnhem werden 20.000 parachutisten gedropt en bijna 14.000 militairen ingevlogen met zweefvliegtuigen. Velen van hen lieten het leven rond Arnhem. Vandaag de dag staan tijdens Bridge to Liberation Experience ruim 20.000 mensen, hetzelfde aantal als de gedropte parachutisten toen, jaarlijks op de kade bij de iconische John Frostbrug in Arnhem om stil staan bij wat oorlog met mensen doet.

Vanuit persoonlijk perspectief worden bezoekers aan de voet van de brug meegenomen in waargebeurde verhalen rondom de Slag om Arnhem, over oorlog en vrijheid, die ook nu in ons dagelijks leven nog steeds relevant zijn. Door gebruik te maken van indrukwekkende beelden, muziek, dans en effecten die samen de experience vormen, wordt dit een moment van samen beleven. “Een unieke manier van gedenken, waarbij we zowel jong en oud betrekken om bewustwording voor de toekomst te creëren. Met Bridge to Liberation staan we samen stil bij de impact van oorlog. Zo geven wij de geschiedenis door en houden wij die ook in de toekomst levend. Daarom zijn we blij dat er elk jaar ook steeds meer jongeren op af komen die de verhalen kunnen doorgeven aan volgende generaties” vertelt organisator Marieke van Kessel.

Nazmiye Oral, Turks Nederlandse schrijfster en actrice, schreef dit jaar het scenario voor de show met als thema Moreel Kompas, wat is goed en wat is fout: “We willen de historische verhalen naar het hier en nu trekken. Je herbeleeft iets van zoveel jaar geleden, maar je kan telkens reflecteren naar: oh ja… ik; in het hier en nu, in het Arnhem van 2017, hoe zou ik dat aanpakken? Die jongen die ik daar zie, dat is gewoon mijn buurjongen… De Bridge to Liberation Experience is een hele mooie manier om een fijne avond te beleven en je kinderen iets mee te geven…” Bekijk haar hele gesprek met vlogster Julia Koopman hier.

Gijs Scholten van Aschat vervult de rol van verteller. Hij zal de bezoekers triggeren een mening te vormen. Hij vertelt de verhalen en koppelt ze aan elkaar, helpt ze te vertalen naar het hier en nu en stelt vragen; vragen die helpen bij beoordelen, of juist niet? Gijs vertelt zelf waarom hij zijn rol in de show belangrijk vindt.

Het eindigen van de Tweede Wereldoorlog (15 augustus 1945) is een aanleiding stil te staan bij initiatieven die op bijzondere wijze verhalen uit onze oorlogsgeschiedenis delen. Wat ons betreft altijd met een link naar het heden. Wij delen en vertellen onze verhalen graag.

De Bridge to Liberation Experience is onderdeel van de Airborneregio. Zonder het eigen karakter te verliezen, opereren we onder één vlag en stellen we ieder jaar samen een thema centraal. Dankzij de steun van gemeente Arnhem, vfonds, Provincie Gelderland, het Ondernemersfonds Arnhem en vele sponsoren heeft stichting Bridge to Liberation het nieuwe herdenken in Arnhem geïntroduceerd met de multimediale Bridge to Liberation Experience.

