Boeren, Burgers en Buitenlui, het thema van Open Monumentendag 2017

Boeren, Burgers en Buitenlui, het thema van Open Monumentendag Arnhem 2017

De fototentoonstelling: half augustus - eind september

Acht professionele fotografen lieten zich - op verzoek van Open Monumentendag Arnhem - door dit thema inspireren. Zij fotografeerden onze stadsboerderijen, onze landgoederen en onze creatieve broedplaatsen. Maar ook gewone burgers, onder meer degenen die ‘van buiten’ komen of hen die zich buitenstaander voelen. Daarnaast bleek Het Nederlands Openluchtmuseum een zeer inspirerende en fotogenieke plek. De fotopanelen blikken daarmee niet alleen terug op ons verleden, maar verbeelden vooral hoe springlevend onze boeren, onze burgers en onze buitenlui in het leven van alledag zijn. Zestien aantal panelen zijn vanaf 8 augustus te bezichtigen in de openlucht - op de Turfstraat - de andere vijf panelen vanaf 21 augustus in Rozet. De tentoonstelling duurt tot eind september.

Deelnemende fotografen

In de openlucht exposeren Jacques Kok, Gerlof de Lange, Niek Michel, Rens Plaschek, Yke Reilink en Rob Schouten; in Rozet stellen Tjeerd Kootstra en Daphne van de Velde hun werk ten toon.

Deze tentoonstelling vormt de start van Open Monumentendag. Zie voor het volledige programma www.openmonumentendagarnhem.nl of haal de flyer die op vele plaatsen is af te halen, zoals bij de VVV, op het Stadhuis, in Rozet, Dudok, Museum Arnhem, Museum Bronbeek en bij de Molenplaats.