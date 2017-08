Over stadsboerderijen en nepboerderijen in Arnhem

Binnen het thema van Open Monumentendag 2017, ‘Boeren, Burgers en Buitenlui’, wordt aandacht gevraagd voor de stadsboerderij.

In het weekend van 9 en 10 september zal een aantal stadsboerderijen geopend zijn. Bekend zijn twee stadsboerderijen die al lang in gebruik zijn als kinderboerderij: de Korenmaat in Arnhem Zuid en Stadsboerderij Presikhaaf in Noord. Minder bekend is zuivelboerderij IJsseloord, een ambachtelijk familiebedrijf waar men sinds 1974 koeien houdt en waar men behalve melkproducten ook andere streekproducten in de winkel kan kopen. Deze drie boerderijen zijn op zowel de zaterdag als de zondag open. Op IJsseloord worden rondleidingen gegeven, terwijl er voor de kinderen speelgelegenheid is en er zijn kalfjes te zien zijn! De Hendrina Hoeve in Meinerswijk is ook een familiebedrijf waar al drie generaties van de familie Wijers wonen en boeren. De boerderij dateert uit 1912. De Hendrina Hoeve is op de zaterdag open voor bezichtiging maar men kan er ook een korte lezing bijwonen. De nieuwe website van Open Monumentendag Arnhem geeft verder informatie over tal van andere boerderijen. Ooit gehoord van de boerderijen Leipzig en Dresden of wasboerderij Sint Jansmolen? Deze bestaan niet meer; andere wel zoals Hoog en Laag Erf en Moscowa. Tot slot kunt u tijdens een rondleiding op zaterdag 9 september om 14.00 uur alles te weten komen over verbunkerde nepboerderijen die de Duitsers in 1940 hebben gebouwd om daarmee de activiteiten van vliegveld Fliegerhorst Deelen te camoufleren. Voor verder informatie zie www.openmonumentenarnhem.nl.