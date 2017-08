Uniek project in Arnhem: Eusebiuskoor

Een uniek project in Arnhem: zing elke maand mee met het Eusebiuskoor en sluit af met een einduitvoering voor familie, vrienden en kennissen in een prachtige akoestiek en sfeer!



Vanaf 17 september start het Eusebiuskoor onder leiding van professioneel dirigente Belinda Kamps. Belinda heeft veel ervaring met zanggroepen en koren en is zelf een gepassioneerd zangeres. Ze gaat voor enthousiasme, sfeer en het samen ontdekken en ontwikkelen. Alles wat Belinda doet is vol overgave en plezier en dit brengt ze ook graag over.



Samen gaan we werken naar de einduitvoering in de Eusebius op 17 juni 2018. Het repertoire is film-, en popmuziek met een knipoog naar het theater.



Er wordt iedere derde zondag van de maand gerepeteerd van 18:30 tot 21:00

Repetities op 17 sept, 15 oktober, 19 november, 17 december, 21 januari, 18 februari, 18 maart, 15 april, 20 mei.



Voor meer informatie www.eusebius.nl/koor of stuur een email naar zingen@eusebius.nl



Wat verwachten wij van de deelnemers?

Een enorme zin-in-zingen mentaliteit. Je vindt het leuk om samen te zingen en heb zin om te werken naar een mooie eindvoorstelling waarin je samen met je nieuwe koorgenoten kan laten zien waaraan je hebt gewerkt.

Koorervaring is wel handig en ook het zelfstandig instuderen is je niet vreemd. Dit met bladmuziek en door Belinda verstrekte geluidsfragmenten.

De kosten zijn 75,- Wat krijg je hiervoor?

-Een stemtest waarin Belinda samen met jou gaat kijken welke stemsoort het beste bij je past en het fijnste in je comfortzone ligt.

-9 repetities olv Belinda met begeleiding van een professioneel pianiste

-Bladmuziek en mp3- en geluidsfragmenten

-Een einduitvoering in het Eusebius.

Laat ons weten of je 17 september vrijblijvend wil komen proef zingen, kennis wil maken met Belinda en haar werkwijze, andere zanggenoten ontmoeten en natuurlijk de sfeer van de Eusebius wil ervaren. Je ontvangt dan van te voren een kort geluidsfragmentje wat je alvast kunt instuderen.



Inschrijven en opgeven via zingen@eusebius.nl