Vacature van de week

Gaat jouw interesse uit naar één van onderstaande activiteiten?

Wandelen met deelnemers op landgoed Mariendaal; groenten oogsten uit eigen tuin en daarmee de lunch bereiden; schapenwol van de eigen schapen vilten en/of spinnen; tuinieren in de bloemen/kruiden pluktuin; - Vogelhuisjes/mezenkastjes bouwen; jams maken met bessen van het land; Dan kun je vast onze deelnemers enthousiast maken om mee te doen en zo samen plezier te beleven. De belevingsgroep ouderen is met max. 8 deelnemers in het voorhuis. Het voorhuis heeft een eigen terras met uitkijk op de bloemen/kruiden pluktuin waar wij ook graag tuinieren. Verder wandelen we graag en spelen in op de individuele interesses van de deelnemers. Wij bieden 5 ochtenden aan van 09.30 tot 13.30 uur inclusief een gezamenlijke lunch in de theeschenkerij en bij mooi weer op ons eigen terras. Als vrijwilliger werk je samen met een beroepskracht. Wat maakt het zo leuk? De gezonde omgeving van bos, tuin, plant, bloemen en dier; de biologische producten van eigen land; de kleinschaligheid; ons kent ons; periodieke feesten als: Lentefair, zomer bbq feest, herfstfair, kerstdiner; vrijwilligersdag; leuk team waarin ieder zichzelf kan zijn; een innovatieve organisatie met altijd plannen voor de toekomst. Ben je minimal 45 jaar en wil je meer weten? Neem contact op met Lieke Camerik, 06 40422329 of via liekecamerik@gmail.com

