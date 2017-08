Arnhemse houtproducent Platowood start crowdfundingcampagne

De op Industriepark Kleefse Waard gevestigde houtveredelaar Platowood start crowdfundingcampagne. In totaal wil het bedrijf € 1,25 miljoen ophalen om te voorzien in de voorraadbehoefte en zo de groeiende vraag naar duurzame bouwmaterialen te beantwoorden. De unieke eigenschappen van het hout en de milieubewustere bouwsector maakt Platowood voor steeds meer projecten een aantrekkelijk product. Tegen een rendement van 7% heeft het publiek de kans om mee te investeren in een sterker Platowood.

Platowood levert 100% duurzaam, vormvast en goed verwerkbaar hout. Het hout is het resultaat van een uniek veredelingsproces (hydro-thermische modificatie) waarbij door middel van stoom en temperatuur de aanwezige eigenschappen in het hout worden versterkt, zonder chemische toevoegingen. Platowood is daarmee het milieuvriendelijkste alternatief voor tropisch hardhout.

Groeiende vraag naar duurzaam hout

Platowood levert producten die in de snel verduurzamende bouwsector meer en meer gewild zijn, en voor bouwbedrijven noodzakelijk zijn om tegemoet te komen aan de duurzaamheidseisen van opdrachtgevers. Om aan de toenemende vraag te voldoen en de schaalvergroting in omzet te kunnen realiseren heeft Platowood voorraad nodig. Om deze investering te financieren én de relatie met het netwerk te versterken kiest Platowood voor crowdfunding, via het platform Collin Crowdfund.

René Homan is door Platowood aangetrokken om de schaalsprong effectief te begeleiden. De keuze voor Platowood was er een van volledige overgave: “Je kunt een product als Platowood succesvol maken als je er helemaal achter staat. Het is geweldig om te zien dat we een ecologisch verantwoorde oplossing kunnen bieden met een betere vormstabiliteit en die ook nog goedkoper is dan hardhout. Door middel van crowdfunding geven we het publiek de kans om mee te investeren in een mooiere wereld.”

Rotsvast vertrouwen

Schipper Bosch heeft in 2013 Platowood overgenomen. De ontwikkelende belegger is altijd op zoek naar innovaties die bijdragen aan een duurzame toekomst en was direct onder indruk van de kwaliteit en uitstraling van het hout van Platowood. Bart Schoonderbeek, eigenaar en algemeen directeur van Schipper Bosch: “Als je zacht snelgroeiend hout kunt upgraden tot een hoogwaardig product - en Platowood kan dat -, heb je in potentie goud in handen. Wij geloven dat de tijd rijp is voor dit soort innovatieve oplossingen en investeren daarom in Platowood.” Na aankoop heeft Schipper Bosch het bedrijf succesvol gefinancierd, nieuw management aangetrokken en interne processen sterk verbeterd. Door middel van crowdfunding heeft het publiek nu ook de kans om te investeren in Platowood.

Kijk voor meer informatie of om te investeren op platowood.nl/crowdfunding en collincrowdfund.nl/platowood-dochteronderneming-schipper-bosch.