Voedselbank Arnhem zoekt vrijwilligers

Arnhem - Heb je een paar uur per week tijd over? En wil je je graag inzetten voor een goed doel? Voedselbank Arnhem zoekt per direct nog gastvrouwen of –heren, winkelassistentes en voorraadbeheerders voor het nieuwe uitgiftepunt op de Overmaat in Arnhem Zuid.



In Arnhem Zuid start in september een nieuw uitgiftepunt van de Voedselbank. Waar de klant eerder een vastgesteld pakket ophaalde, stelt de klant nu op een zelf gekozen dag (maandag t/m vrijdag) de boodschappen samen met een vrijwilliger. Uitgangspunt blijft een diversiteit van producten uit de schijf van vijf.



Heb je interesse of wil je meer weten? Kijk dan op onze website voor meer informatie over deze leuke functies: www.voedselbankarnhem.nl. Of mail naar vacatures@voedselbankarnhem.nl.