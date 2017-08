Indie herdenking bij het Indisch monument Sawah Belanda

In park Sacré Coeur, de achtertuin van Regina Pacis, Velperweg 158 te Arnhem, is in 2006 een prachtig kunstwerk feestelijk geopend: de Sawah Belanda. Dit is een Indisch monument dat door beeldend kunstenaar Joyce Bloem in samenwerking met haar zus, de Indische schrijfster Marion Bloem, werd gerealiseerd.

Het monument Sawah Belanda Arnhem gedenkt de Indo die door de koloniale tijd is ontstaan en na de revolutietijd naar Nederland is gekomen. Het kunstpark staat symbool voor de Indo's die nu zo goed als opgelost lijken te zijn in de Nederlandse samenleving. Het monument bestaat uit een grote vijver met aan de achterzijde, midden in het park, een sawah (natte rijstvelden in terrasvorm) met zeven granieten pagina's die rondom het rijstveld-landschap 'zweven'. Op de granieten platen staan flarden van verhalen: vertellingen uit de mond van Indische mensen zoals ze zijn opgetekend door Marion Bloem.

Op 15 augustus a.s. vindt vanaf 15.00 uur bij de Sawah Belanda een belangrijke activiteit plaats, namelijk de Indië-Herdenking. Op die datum worden bij Indië-Herdenkingen in meerdere plaatsen in Nederland de slachtoffers van de Japanse bezetting in Azië, zowel burgers als militairen, herdacht. U kunt daarvoor nu ook terecht bij de Sawah Belanda in Arnhem, achter Regina Pacis.

Meer informatie vindt u op onze website www.sawahbelanda.nl en op onze facebookpagina monument Sawah Belanda.