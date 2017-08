Al bijna 530 Burendagactiviteiten in Gelderland

Burendag stevent af op recordaantal aanmeldingen

Het aantal aanmeldingen voor Burendag stevent af op een nieuw record. Voor de twaalfde editie zijn in het hele land al bijna 4450 activiteiten aangemeld, ruim 1000 meer dan vorig jaar om deze tijd. In Gelderland staat de teller nu op 527 deelnemende buurten. Inschrijven en een financiële bijdrage tot 400 euro aanvragen kan nog altijd via www.burendag.nl. Met nog ruim anderhalve maand te gaan ziet het ernaar uit dat het record van 2016 (ruim 4600 deelnemende buurten in heel Nederland) verbroken gaat worden. Douwe Egberts en het Oranje Fonds organiseren Burendag jaarlijks op de vierde zaterdag van september, die dit jaar op 23 september valt.



Burendag is door de organisatoren in het leven geroepen om buren dichter bij elkaar te brengen. De dag is ontstaan vanuit de gedachte dat buurten gezelliger, socialer en veiliger worden als buren elkaar kennen. Jaarlijks komen mensen in duizenden buurten bijeen om met elkaar iets voor de buurt te doen. Ze knappen bijvoorbeeld de straat op, leggen een buurtmoestuin aan of timmeren onder het genot van een kop koffie samen een picknicktafel in elkaar.



Startsein door Koningin Máxima

Op 13 juni gaf Koningin Máxima, beschermvrouwe van het Oranje Fonds, het startsein voor Burendag. Sindsdien kunnen buren zich op de website van Burendag aanmelden. Op www.burendag.nl staat onder het kopje 'In mijn buurt' een overzicht van alle buurten die zich tot nu toe hebben ingeschreven.



Buurten socialer en warmer

John Brands, general manager Jacobs Douwe Egberts Nederland: "Inmiddels is Burendag al 11 jaar lang een mooie start voor het samenkomen van mensen. Door het onderlinge contact tussen buren, worden bestaande banden versterkt, maar ook nieuwe gesmeed. Hierdoor worden buurten het hele jaar door socialer en veiliger. Geweldig om te zien dat aantal aanmeldingen dit jaar afstevent op een record."

Peter Douwes, directeur Oranje Fonds: "Wanneer mensen elkaar kennen, kijken ze sneller naar de ander om en staan ze eerder voor elkaar klaar. Wij vinden het heel mooi om te zien dat Burendag ieder jaar weer voor talloze nieuwe contacten zorgt. De oudere alleenstaande buurvrouw krijgt vaker bezoek, jonge ouders vinden oppas voor hun kinderen, er worden vaker gezamenlijke activiteiten georganiseerd, kortom: Burendag is vaak het begin van een socialere en warmere buurt. We hopen dat een recordaantal buurten dat dit jaar zullen ervaren!"



1 miljoen deelnemers

In 2006 organiseerde Douwe Egberts de eerste editie van Burendag met 300.000 deelnemers, waarna het Oranje Fonds als medeorganisator in 2008 aansloot. Sinds 2006 organiseerden buurten al ruim 25.000 burendagactiviteiten. Jaarlijks doen inmiddels ruim 1 miljoen mensen mee. Buren kunnen via www.burendag.nl een aanvraag bij het Oranje Fonds indienen voor een financiële bijdrage van maximaal 400 euro voor hun Burendagactiviteiten. Geld aanvragen kan zolang het budget strekt.