SSH& biedt nog meer studenten een woning in Arnhem

Met de oplevering van Helix, biedt SSH& aan zo’n 300 studenten onderdak. Maar dat is niet alles. Vandaag start de verhuur van nog eens 85 appartementen in de Zoomstraat. SSH& huisvestte hier tot nu internationale uitwisselingsstudenten. Met de verplaatsing van deze groep naar Helix, zijn de appartementen nu beschikbaar voor de Arnhemse studenten.

Zoomstraat

De appartementen in de Zoomstraat worden al langer verhuurd door SSH&. Tot nu woonden hier internationale studenten die tijdens een uitwisselingsprogramma voor een kortere tijd in Arnhem verbleven. Voor die groep studenten is nu een aantal verdiepingen in woontoren Helix ingericht. Dat maakt dat de appartementen in de Zoomstraat beschikbaar zijn voor gewone studenten.

85 nieuwe plekken

Dat er veel behoefte is aan goede en betaalbare huisvesting, is gebleken uit het succes van Helix. Iedere week dat er nieuwe appartementen beschikbaar kwamen in dit gebouw, kwamen er tientallen reacties van geïnteresseerde studenten. “Reden te meer dat wij denken dat ook de appartementen in de Zoomstraat als warme broodjes over de toonbank zullen gaan. Het doet ons goed dat wij zoveel studenten blij kunnen maken met een fijne woonplek. Dat is tenslotte ons doel!”, aldus Vincent Buitenhuis, manager Strategie & Wonen bij SSH&.

De appartementen

Het ontbreekt de studenten aan weinig in het complex in de Zoomstraat. Iedere appartement beschikt over een eigen keuken, badkamer en toilet. Er zijn 72 eenpersoons appartementen en 13 tweepersoons appartementen. Uiteraard is er voorzien in WiFi, één van de belangrijkste levensbehoeften van deze generatie. Zelfs voor de was hoeft men niet meer naar huis. In het gebouw is een wasruimte met vijf wasmachines en wasdrogers aanwezig, die door de studenten gebruikt kan worden.

Verhuur

Op donderdag 3 augustus wordt gestart met de verhuur van de eerste 20 appartementen. In de weken erna biedt SSH& de overige eenheden aan. De eerste nieuwe student zal op 25 augustus zijn intrek nemen in de Zoomstraat.