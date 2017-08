Stichting Toon Hermans Huis Arnhem ontvangt een cheque t.w.v. € 3.000,

ARNHEM – Op dinsdag 25 juli jl. mocht Stichting Toon Hermans Huis Arnhem een cheque van € 3.000,- vanuit het Rabobank Stimuleringsfonds in ontvangst nemen. De cheque is uitgereikt door Jan Ummenthum, directievoorzitter Rabobank Arnhem en Omstreken.

Cursussen voor nieuwe gastvrouwen en -heren

De uitreiking vond plaats in Molen De Kroon in de wijk Klarendal in Arnhem. Het Toon Hermans Huis Arnhem is een plek waar mensen die geraakt zijn door kanker terecht kunnen. Doordat het huis steeds beter gevonden wordt en het aantal mensen dat gebruik maakt van de diensten groeit, wil THHA het aantal gastvrouwen en –heren uitbreiden. Met de cheque die Stichting Toon Hermans Huis Arnhem heeft ontvangen, hebben zij de mogelijkheid gekregen om de nieuwe gastvrouwen en –heren een basiscursus te laten volgen. Daarnaast zullen zij verdiepingstrainingen volgen, zodat ze op de hoogte zijn van de actuele ontwikkelingen in de oncologie.

Het Stimuleringsfonds

Het Stimuleringsfonds van Rabobank Arnhem en Omstreken ondersteunt verenigingen, instellingen en stichtingen, die klant zijn van de bank en zich bezighouden met het versterken van het maatschappelijke leven in het werkgebied. Organisaties die een financiële bijdrage kunnen gebruiken en voldoen aan de voorwaarden, kunnen een aanvraag indienen.

De commissie

Vier keer per jaar komt de commissie - vijf leden van de ledenraad en de directievoorzitter- bij elkaar om alle aanvragen te bespreken en uiteindelijk om een definitieve beslissing te nemen. Meer informatie over het Stimuleringsfonds kunt u vinden op: www.rabobank.nl/arnhem