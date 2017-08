Arnhemse zanger Joey Hartkamp bestormt de hitlijsten

ARNHEM - De Arnhemse zanger Joey Hartkamp bestormt op dit moment de hitlijsten met zijn single 'Ik Vind Je Sexy'. In de belangrijkste lijsten voor Nederlandstalig muziek zien we de zanger terug in bovenste regionen.

Inmiddels is de videoclip op Facebook en Youtube samen al meer dan 150.000 keer bekeken en is het liedje op Spotify in amper 2 maanden al bijna 50.000 keer gestreamd. Het lijkt er dus op dat Joey hard op weg is om een hit te scoren.

Bekijk de videoclip via: https://www.youtube.com/watch?v=dnKOJvobQ5Y

Beluisteren via Spotify: http://bit.ly/Sexy-Spotify