Arnhemse Veroni Steentjes genomineerd voor de Gouden Venus van Milo

Arnhem - Dit jaar organiseert het DELA goededoelenfonds voor de tweede keer de verkiezing van de Gouden Venus van Milo. Deze onderscheiding is bedoeld voor de meest inspirerende Nederlander met een beperking. Veroni Steentjes(41) is één van de 100 genomineerden waarop je van 24 juli tot en met 15 september op kunt stemmen via www.goudenvenusvanmilo.nl.

Stemmen op Veroni Steentjes

Op de website staat te lezen waarmee de al ruim 20-jarige bedlegerige Veroni Steentjes anderen inspireert: "Ik heb Intermobiel in 2001 opgezet om jongeren die door hun lichamelijke handicap of chronische ziekte niet gezien worden door hun immobiliteit een gezicht en stem te geven. Kan niet, staat niet in mijn woordenboek. Ik deel stimulerend en drempelverlagend mijn ervaringen van aanpassingen, mediteren, wonen tot het taboeonderwerp seksualiteit. Ik heb een handicap, maar ik ben het zeker niet!", aldus Steentjes.

Ze hoopt natuurlijk dat ze één van de kanshebbers is voor deze onderscheiding. De eerste drie genomineerden ontvangen een geldbedrag, wat bij Veroni ten goede komt aan Stichting Intermobiel die voor het voortbestaan volledig afhankelijk is van giften en donaties. Meer informatie over Stichting Intermobiel vind je op www.intermobiel.com. Op 30 september zal Dhr. Doeve, algemeen directeur van coöperatie DELA, in Eindhoven de winnaar en de top 10 bekendmaken.

Intermobiel

Stichting Intermobiel zet zich door middel van lotgenotencontact bevorderen, kennis- en ervaring uitwisseling voor meer zelfstandigheid. Intermobiel behartigt de belangen van jongeren met een lichamelijke handicap of chronische ziekte die minder mobiel of huisgebonden zijn door bijvoorbeeld bij toegankelijkheid ook te denken aan ligrolstoelen en bedden. Intermobiel is een vrijwilligersorganisatie. Intermobiel heeft een positieve insteek gericht op wat je nog wel kunt met een handicap. Intermobiel denkt in mogelijkheden en oplossingen. De slogan is daarom Samen komen we eruit!

DELA goededoelenfonds

Met het thema 'Onbeperkt!' nodigt het DELA goededoelenfonds mensen met een beperking uit om, als vrijwilliger, iets goeds te doen voor een ander. Samen met leden en medewerkers van coöperatie DELA. Door iets goeds te doen voor een ander geven we het leven meer betekenis. Het is de bedoeling dat mensen met een beperking het project uitvoeren.

Bij coöperatie DELA geloven we in een waardig afscheid voor iedereen, maar we geloven vooral dat we er zijn voor elkaar. We willen dat iedereen ervaart dat hij meedoet en ertoe doet. Want we zijn niet gelijk, maar wel gelijkwaardig.