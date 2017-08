Zilveren WMC-medaille March & Showband Rheden

Rheden - Op zondag 23 juli nam March & Showband Rheden deel aan het Wereld Muziek Concours te Kerkrade. Dit evenement, in de volksmond de olympische spelen voor muziekkorpsen, wordt eenmaal in de vier jaar gehouden in Kerkrade. Deelnemers komen niet alleen uit Nederland, maar ook van ver over de landsgrenzen. Zo zijn er deelnemers uit o.a. Polen, Denemarken, Thailand, Indonesië en Colombia. In het Parkstad Limburg Stadion werden de mars-, marsparade en showwedstrijden gehouden.

Voor de derde maal op rij trad March & Showband Rheden aan op het heilige gras van dit prestigieuze concours. Op het hoogste niveau (world championship division) werd aan de marswestrijd deelgenomen met de werken Valdresmarsj - een statig Noorse mars - en State of the Art - een swingmars. De Rhedense muzikanten verraste publiek en jury met deze keuze en maakte het af met zelfverzekerde verrichtingen op exercitie, met onder meer een langzame pas en een spectaculair slot; halt houden met een draai richting de hoofdtribune. Het optreden is door de jury gewaardeerd met een zilveren medaille, een resultaat waarop de leden ontzettend trots zijn.

Het hele marsoptreden is te zien/horen via: https://youtu.be/vMVbWOvyxYk