Opgeruimde visnetten verrijken Burgers' Mangrove

Zeehondencentrum Pieterburen schenkt Koninklijke Burgers' Zoo 'opbrengst' schoonmaakactie Noordzee als decoratie voor Burgers' Mangrove

Zeehondencentrum Pieterburen voert sinds 2015 op actieve wijze campagne om afval uit de Noordzee te verwijderen onder het motto 'Healthy Sea, Happy Seal'. Pieterburen is het project gestart om recycling van netten te bevorderen, maar moedigt hergebruik met een andere bestemming zelfs nog meer aan. Het Zeehondencentrum werkt hierbij nauw samen met vissers uit Harlingen om bijvoorbeeld netafval in een speciaal hiervoor bestemde container in de haven te deponeren. Ook visveiling Urk heeft aangeland netafval in de container geplaatst, net als het initiatief 'Duik de Noordzee Schoon' dat na één van de expedities de volledige 'opbrengst' in de container heeft gedeponeerd. De volle container met visnetten, drijvers, boeien en andere gebruikte visserijmaterialen is gratis aan Burgers' Zoo geschonken, waar de spullen een tweede leven hebben gekregen als decoratiemateriaal van het Belizaanse vissersdorp dat een onderdeel vormt van de nieuwe Mangrove. De samenwerking past bij uitstek bij het Arnhemse dierenpark, dat sinds 2004 trots de gouden gradatie van The Green Key mag voeren, een internationaal erkend keurmerk voor duurzaam en milieuvriendelijk ondernemen. Op woensdag 12 juli opende Burgers' Zoo 's wereld grootste overdekte mangrove met zeekoeien, vlinders, krabben, vogels en vissen.

Samenwerking met Zeehondencentrum Pieterburen

"Bij het ontwerp van het Belizaanse vissersdorpje aan de rand van de mangrove wilden we graag met zo realistisch mogelijk materiaal werken qua decoratie. Burgers' Zoo heeft bij alle nieuwbouwprojecten veel oog voor detail om de beleving van de bezoeker te optimaliseren", aldus Stef van Campen, ontwerper van Burgers' Mangrove. "Al meteen toen ik contact opnam met Zeehondencentrum Pieterburen werd er enthousiast meegedacht. Het voorstel om origineel, weggeworpen visserijmateriaal toe te passen past perfect bij onze filosofie van duurzaamheid en milieuvriendelijk ondernemen. De samenwerking verliep al vanaf het eerste contactmoment uitstekend en heeft tot een mooi eindresultaat geleid."

Geïnspireerd op een natuurgebied in Belize

Burgers' Zoo beschermt al 28 jaar lang samen met het Zwitserse vlinderpark Papiliorama een natuurgebied in het Midden-Amerikaanse land Belize met een oppervlakte van inmiddels 235 vierkante kilometer. Het mangrovebos vormt een belangrijk onderdeel van dit natuurgebied. Burgers' Mangrove vormt als het ware een ambassadeur voor de pracht en diversiteit van de dieren en planten die in het natuurgebied in Belize leven. Meer informatie: www.burgerszoo.nl/belize.

Foto Theo Kruse / Koninklijke Burgers' Zoo