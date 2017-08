SSH& biedt ludiek onderdak in Presikhaaf

Vanaf het nieuwe studiejaar biedt SSH& met de woontoren Helix onderdak aan zo’n 300 studenten. Het eind van de verbouwing komt in zicht. Over een maand nemen de eerste studenten hun intrek in de voormalig kantoortoren van Rijkswaterstaat, die inmiddels volledig verhuurd is. Reden voor SSH& om de komst alvast voor te bereiden. En dat doet zij door een ludieke actie.

Onderdak in Presikhaaf

Zo’n 50 paraplu’s kleuren op 27 juli winkelcentrum Presikhaaf oranje. De vrolijk gekleurde regenschermen zijn bedoeld als ludieke actie, om te laten zien dat SSH& onderdak komt bieden. En niet alleen dat. Ook brengen ze met oranje, de kleur van plezier, humor en optimisme, extra levendigheid naar de wijk.

Wijkbewoners erg blij met de komst

Tijdens het ophangen van de paraplu’s komen verschillende wijkbewoners vragen waar die vrolijkheid vandaan komt. Wanneer duidelijk wordt dat het een actie van SSH&, ‘van die nieuwe woontoren’, is, reageren de omwonenden direct enthousiast. Ze vertellen dat ze het erg leuk vinden dat er zoveel jonge mensen in de wijk komen wonen en kijken uit naar hun komst. De transformatie van het gebouw vinden ze een groot pluspunt voor Presikhaaf. “De lampjes blijven toch zeker wel aan na de oplevering? Ik vind het een prachtig gezicht en ga er iedere avond even naar kijken.”

Officiële opening

De eerste studenten wonen vanaf eind augustus in Helix. Dan opent de toren ook officieel haar deuren. Op 29 augustus 2017 vindt Into the Sky plaats. Vanaf 16.00uur is iedereen van harte welkom een kijkje te komen nemen. Onder het genot van hapje, een drankje en muziek kan er genoten worden van het uitzicht én van verschillende workshops.

Zoomstraat

Niet alleen met Helix biedt SSH& veel studenten onderdak. Ook in de Zoomstraat, waar zij ook een pand heeft, worden binnenkort 90 appartementen aangeboden aan studenten. Ook daar hebben studenten de beschikking over een appartement met eigen keuken, badkamer en toilet.

De laatste hand

Giesbers Ontwikkelen en Bouwen legt op dit moment de laatste hand aan de verbouwing. Op de onderste verdiepingen worden de laatste werkzaamheden verricht. En op de bovenste verdiepingen worden zelfs al de puntjes op de i gezet. Daarmee begint er een eind te komen aan dit enorme project.