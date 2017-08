Honderden mensen helpen met je luisterende oor

Sensoorlocatie Apeldoorn - Oosterbeek is hard op zoek naar nieuwe luisterhelden voor het vrijwilligersteam. Een luisterend oor verzacht pijn, geeft inzichten en kan zelfs levens redden. Ieder mens heeft wel eens zo’n begripvol luisterend oor nodig maar het lijkt een schaars goed te worden. Steeds meer mensen komen hiervoor terecht bij de vrijwilligers van de anonieme hulplijn Sensoor.

De vrijwilligers voeren dagelijks bijna 1.000 gesprekken met mensen die angstig zijn, het leven niet meer zien zitten, onzeker zijn of gewoon behoefte hebben aan contact. Alles wat er zich in een mensenleven voordoet, komt voorbij aan de telefoon, chat en mail. Ieder gesprek is dan ook anders. Vrijwilliger Dirk vertelt: ‘’Een gesprek gaat vaak over schijnbaar onbelangrijke zaken, als een praatje over de heg waarin ik de rol van buurman vervul. Soms met mensen die al dagen niemand hebben gesproken en gewoon even hun verhaal kwijt willen. Maar ik luister ook naar de worstelingen van het leven. Gezondheidsproblemen, gedoe met instanties, ruzie in de familie, kinderen die op het slechte pad zijn geraakt.’’

Ben jij iemand die goed kan luisteren en heb je interesse in je medemens? Dan komt Sensoor graag met je in contact. Je wordt voor dit zinvolle werk goed getraind en begeleid door beroepskrachten. Je oefent gespreksvaardigheden, verdiept je in thema’s die veel voorbij komen en je leert grenzen te stellen. Dirk: ‘’Soms reageren mensen hun boosheid en machteloosheid op jou af. Het is dan de uitdaging om toch in contact met ze te komen terwijl je je eigen grenzen bewaakt.’’ Kortom, het is vrijwilligerswerk waar je een wijzer mens van wordt.

Je luisterdiensten kun je flexibel inplannen en thuiswerken is mogelijk. Hoewel je alleen je dienst doet, train je met een enthousiast vrijwilligersteam en krijg je persoonlijke begeleiding.

Je bent van harte welkom op onze informatiebijeenkomst op 21 augustus om 16.00 uur in Apeldoorn waar informatie gegeven wordt over het werk als vrijwilliger. Aanmelden kan via www.sensoor.nl/vrijwilligerswerk.