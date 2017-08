Blaasorkest MPdrie uit Arnhem zoekt nieuwe leden

Wil jij graag in een leuk blaasorkest spelen?

Wij zijn op zoek naar trompetisten, trombonisten, baritonisten en bassen. Wij zijn een enthousiaste groep muzikanten die elke vrijdagavond repeteren van 20.30 tot 22.30 in het centrum van Arnhem. We bestaan momenteel uit 16 enthousiaste mannen en vrouwen in de leeftijd van 25 tot een jaar of 50. We spelen muziek uit de top 40 en top 2000 en nederlandstalige muziek.

Optredens hebben we in Nederland en Duitsland (ongeveer 8x per jaar). Wij zijn in staat om een zaal, tent of plein op de kop te zetten met een leuke swingende set muziek.

Ben je geinteresseerd? Neem dan contact op met Telly Juyn (tellyjuyn@hotmail.com of 06 11372341). Ook voor optredens!