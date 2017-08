Vakantieweek Zuid aan Zee

Arnhem - Ga ga jij deze zomer niet op vakantie? Of veel te kort? Van 21 t/m 25 augustus is er Zuid aan Zee! In één spannende vakantieweek werken kinderen tussen 9 en 12 jaar, samen met een grote groep andere kinderen en kunstenaars, aan een bijzonder project.

Voor als je ouders niet op vakantie gaan

Zuid aan Zee is er speciaal voor kinderen tussen negen en twaalf jaar oud, van ouders die wat minder te besteden hebben. Voor veel kinderen is Zuid aan Zee gratis, namelijk voor gezinnen tot 120% van het bijstandsniveau, voor gezinnen met een GelrePas of andere kinderen uit deze doelgroep. Je bent welkom de laatste week van de zomervakantie van 21 t/m 25 augustus, bij Stadsboerderij de Korenmaat. Zuid aan Zee staat in het teken van het ontwikkelen van talent op het gebied van kunst & techniek.

Ontwerpen voor de toekomst

In één spannende vakantieweek werk je samen met een grote groep andere kinderen en kunstenaars aan een bijzonder project; bij Zuid aan Zee bouw jij samen met je stam in één week tijd aan een nieuwe manier van leven. Jullie gaan op zoek naar duurzame, kunstzinnige, handige en toffe oplossingen voor het toekomstige leven op aarde. We dagen jou en je stam uit om alles zelf te maken, van vrolijke volkslieden tot toffe theatershows en van werkende windmolens tot waanzinnige wateropvangsystemen. Je maakt hoe dan ook kennis met de kracht van kunst, techniek en doe-democratie.

Wat moet je weten?

Als je meedoet kom je de hele week. We beginnen op maandagmorgen en op vrijdagavond sluiten we de week op een bijzondere manier af. Zo laten we op vrijdag aan jouw familie en vriendjes zien wat we gemaakt hebben. Voor eten en drinken overdag wordt gezorgd, slapen doe je thuis. Samen bouwen aan een eigen zelfvoorzienend paradijs, ontdekken, ervaren, leren. Samen op avontuur!

Korenmaat Rijkerswoerd

De locatie van Zuid aan Zee is Stadsboerderij de Korenmaat aan de dijk in Rijkerswoerd. Een rijke plek vol planten, dieren, fysieke mogelijkheden en goede energie. Samen bouwen aan een eigen zelfvoorzienend paradijs, ontdekken, ervaren, leren. Samen op avontuur! Voor opgave tot 7 augustus, surf naar www.kinderenaanzee.nl

