Wedstrijd Denkend aan Arnhem weer van start, expositie in Eusebius

Arnhem - Net als vorig jaar wordt deze zomer weer de foto- en gedichtenwedstrijd Denkend aan Arnhem gehouden. Dit jaar wordt de wedstrijd uitgebreid met de mogelijkheid een filmpje of een liedje in te zenden. Iedereen in Arnhem kan meedoen. Het doel van de wedstrijd is om het mooie van Arnhem in beeld te brengen. De wedstrijd wordt dan ook ondersteund door Made in [Arnhem].

De inzendingen worden beoordeeld door vier deeljury’s. Alle inzendingen worden op de Facebookpagina DenkendaanArnhem vertoond. De twaalf winnende liedjes, films, foto’s en gedichten worden van 9 oktober tot 20 oktober in de Eusebiuskerk gepresenteerd. Wethouder Gerrie Elfrink (cultuur) zal op 9 oktober de winnaars aanwijzen.

De de beste twaalf foto- en tekstinzendingen worden afgedrukt op een kalender die dit najaar verschijnt. De kalender is tegen kostprijs te koop. De films en liedjes worden op de Facebookpagina gezet. De inzendingen kunnen worden gemaild aan denkendaanarnhem@gmail.com. De wedstrijd sluit op 1 oktober.

Achtergrond:

Denkend aan Arnhem is ontstaan doordat de Arnhemse journalist Frank Thooft eind 2016 een variatie schreef op Denkend aan Holland, het beroemde gedicht van Marsman, en dat schonk aan Robert Wittenberg, directeur van Dudok en bestuurslid van Ondernemers Kontakt Arnhem. Zijn gedicht beschrijft de pracht van Arnhem en de komst van de bovengrondse Jansbeek in de binnenstad. De mooiste foto’s werden toen levensgroot in Dudok en Rozet geëtaleerd, de mooiste gedichten in Het Colofon en later ook in de mini-etalages bij diverse winkels in de binnenstad.