Zomervakantie programma in Museum Arnhem

Arnhem - Zomervakantie: uitslapen, zonnen en tijd voor nieuwe dingen. Maar natuurlijk ook: eropuit! In de vakantie staan de museumdeuren wagenwijd voor je open met fijne activiteiten en veel ander leuks. Kom je ook meedoen? Het museum is geopend van dinsdag t/m zondag van 11.00 tot 17.00 uur.

Bekijk het! Workshop | 26 juli, 16 en 23 augustus | 8 t/m 12 jaar

Je krijgt ter inspiratie eerst een korte rondleiding door de tentoonstelling. Daarna ga je zelf aan de slag. Er valt nog veel meer te zien en te doen in het museum. Er zijn verschillende tentoonstellingen die je kan ontdekken aan de hand van kunstkaarten, deze kan je gratis ophalen bij de entree. Aanmelden tot een week voorafgaand van de workshop viarondleiding@museumarnhem.nl.

Museumkids Zomerwedstrijd | doorlopend | t/m 12 jaar

Als je naar ons museum komt, hopen wij dat je na je bezoek een inspectie invult. Leuk om te doen, en wat nog leuker is: met je inspectie kun je deze zomer kans maken op een iPad mini of Nikon Coolpix fotocamera. Hoe doe je mee? Kijk op museumkids.nl voor meer informatie.

World Street Painting | doorlopend | jong en oud(er)

Het World Street Painting Festival is een jaarlijks festival met internationale kunstenaars en bestaat uit vijf dagen live actie Street Painting én een expositieperiode van 2 maanden op diverse plekken in de binnenstad van Arnhem. Voor 2017 is gekozen voor het thema Nature. Ook bij Museum Arnhem is er ieder jaar een kunstenaar aan het werk. Dit jaar is dat de Mexicaanse Roberto Carlos Treviño Rodriguez. De vrij toegankelijke expo is te zien tot 3 september.

Doe mee à la RAVAGE | doorlopend | jong en oud (er)

Laat jouw creativiteit de vrije loop en maak je eigen creatie à la kunstenaarsduo RAVAGE.

Op de tentoonstelling is een ruimte ingericht waar je creatief aan de slag kunt gaan. Je kunt er experimenteren met stoffen, knipsels en ander materiaal. Maak bijvoorbeeld jouw eigen trendblad en laat zien wat volgens jou 'trending' wordt. Of maak jouw eigen ontwerp voor een blouse en laat hiermee zien wat of wie jij wilt zijn.

Tip: Laat jouw trendblad achter in Museum Arnhem of deel via Instagram via #ravagemuseumarnhem. Elke maand kiest RAVAGE een winnaar. De prijs die we maandelijks uitreiken is een gesigneerd exemplaar van het boek RAVAGE Illustre Inconnu.

Voor meer informatie over de activiteiten: kijk op www.museumarnhem.nl