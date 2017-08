Cliënten genieten van 2-de editie 'Elver aan Zee'

Arnhem - Afgelopen week is de tweede editie van 'Elver aan Zee' van start gegaan. Op de locaties Arnhem, Laag-Soeren en Nieuw Wehl zijn voor cliënten een zwembad (Arnhem) en twee zandstranden aangelegd. Cliënten kunnen hier gedurende de zomer heerlijk ontspannen en genieten van water en zand.

Om dit initiatief mogelijk te maken heeft Elver een schenking van de Rabobank ontvangen. Daarnaast zijn de opbrengsten van de Elver wandeltocht hiervoor aangewend. De vorig jaar georganiseerde editie van 'Elver aan Zee' in Nieuw Wehl was een groot succes. Daarom heeft de organisatie besloten ook de twee andere grote locaties, Arnhem en Laag-Soeren, mee te nemen in de metamorfose.

Binnen Elver wonen zo'n 550 cliënten met een verstandelijke beperking, met lichte tot complexe problematiek. Daarnaast maken nog circa 150 cliënten gebruik van de diverse dagbestedingsmogelijkheden die Elver biedt in de regio Arnhem en de Achterhoek. Ook het Behandelcentrum en Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde (CBT), beide in Nieuw Wehl gevestigd, zijn specialist in (para)medische zorg, begeleiding, behandeling of advies. Meer informatie is te vinden op www.elver.nl.