Bloemen en Parels - Ellen van Eldik exposeert  schilderijen, tekeningen, foto's en muurschilderingen

Arnhem - De expositie is te zien van 20 juli tot en met 2 november tijdens kantoor uren van 9.00 - 17.00 uur bij Cultuurmij Oost, Vossenstraat 6.

Ellen van Eldik, beeldend kunstenaar uit Nijmegen won in 1985, al vroeg in haar carrière, de Koninklijke Prijs voor de Schilderkunst. Haar werk is opgenomen in zowel museale collecties als ook bedrijf- en privéverzamelingen.

De natuur, planten en bloemen zijn voor haar doorlopend inspiratiebron en onderwerp. Een aantal jaren geleden openbaarde zich een nieuw thema in haar oeuvre toen ze een vliegengordijn van kralen in haar zomerhuisje bekeek.

Van Eldik: 'Dat gordijn was het begin, ik keek van binnen naar buiten door dat gordijn. Het resultaat was wat abstracts. Vanuit die snoeren en kettingen ben ik verdergegaan met parelschilderijen. Dat komt ook door Coco Chanel, die ik bewonder. Je kunt in enkele schilderijen ook wel andere dingen zien als je dat

wilt, maar die parels zijn steeds de aanleiding'.

Van Eldik kent in haar werk steeds de strijd, het zoeken naar een balans, tussen schoonheid en inhoud. Spanning tussen harmonie en krachten die daar tegenin werkten, bepalen 'haar grootste worsteling als kunstenaar'.

Museumkijker zag op de achtergrond van de mooiste parelwerken steeds geheimzinnig lover schemeren, een vaag patroon van bladeren of mossen waarop zich zonnestralen aftekenen. Alsof Van Eldik ook in dit nieuwe werk toch niet zonder natuur kan. Haar worsteling met inhoud gaat door, schoonheid gaat

vast winnen.

De bloemen en parels, van intiem klein tot muurvullend zijn tot 2 november bij Cultuurmij Oost te zien.



Ellen van Eldik laat muren bloeien.

Tegen haar penseel kan geen kunstmest op.

Ze vangt ook het licht in haar verf.

Ja, ze weet ook de zon te vangen.

Adriaan van Dis



http://ellenvaneldik.blogspot.nl

http://www.ellenvaneldik.nl



